C'è vita su Marte? Una missione intende scoprirlo

"Marte è sempre più vicino". Questo è il messaggio dell'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, rispetto al coinvolgimento della società nelle attività di ExoMars 2022, la missione europea diretta verso Marte alla ricerca di tracce di vita passata. "La prima volta di un rover europeo sul pianeta rosso con la capacità di prelevare campioni fino a due metri di profondità, grazie alla tecnologia sviluppata in Italia da Leonardo". La joint venture tra Thales e Leonardo, infatti, è stata una protagonista di primo piano in tutte le fasi di progettazione e realizzazione del veicolo, il rover "Rosalind Franklin", la cui partenza verso Marte è prevista per settembre del 2022. Il veicolo raccoglierà un carotaggio del suolo marziano e lo analizzerà direttamente a bordo, senza ...

