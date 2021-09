Bari | agguato su lungomare IX Maggio | ucciso un pregiudicato di 31 anni

(Di giovedì 30 settembre 2021) Dramma nella notte adove all’altezza diIXè avvenuto l’omicidio di Ivan Lopez undi 31. I dettagli Un grave fatto di cronaca è accaduto la scorsa notte a. E’ accaduto tutto nel popolare quartiere di San Girolamo e precisamente sulIXall’altezza della Palazzina M2. Alle 22 di sera un uomo di 31, Ivan Lopez, già noto alle forze dell’ordine per rapina e altri reati contro il patrimonio è stato vittima di un. —>>> Leggi anche, la rapina finisce nel sangue: morta una donna di 81. Preso l’assassino L’uomo stava viaggiando su un monopattino elettrico quando all’improvviso è stato ...

Piergiulio58 : Un uomo di 31 anni è stato ucciso da un killer solitari a Bari. - CatelliRossella : Agguato su Lungomare nord di Bari, ucciso un 31enne - Puglia - - CloudyKant : RT @Agenzia_Ansa: Un 31enne barese è stato ucciso la scorsa notte in un agguato nel quartiere San Girolamo di Bari. L'uomo era su un monopa… - Agenzia_Italia : Un uomo di 31 anni è stato ucciso da un killer solitari a Bari - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Agguato sul lungomare di Bari, ucciso 31enne pregiudicato #bari -

AGI -a colpi di arma da fuoco, ieri sera, sul lungomare di San Girolamo a: la vittima è il 31enne Ivan Lopez, con precedenti per rapina, morto dopo il trasporto in ospedale. Si trovava su un ...Gli investigatori stanno acquisendo i video di alcune telecamere che però sarebbero state puntate su zone adiacenti al luogo dell'e non direttamente afferenti su esso.carabinieri mafiaDramma nella notte a Bari dove all'altezza di Lungomare IX Maggio è avvenuto l'omicidio di Ivan Lopez un pregiudicato di 31 anni. I dettagli ...Ucciso con tre colpi di arma da fuoco un pregiudicato nel quartiere San Girolamo. Inutile il tentativo dei sanitari del Policlinico di rianimarlo ...