Anziano colpito da un 17enne finisce in coma, il dramma dopo un litigio per un cane nel Comasco (Di giovedì 30 settembre 2021) Un Anziano in coma dopo una lite esplosa per un cane nel comasco: a colpire l’uomo, 77 anni, sarebbe stato un 17enne che si sarebbe poi dato alla fuga dopo l’aggressione. I fatti si sarebbero consumati durante una discussione degenerata dopo un banale episodio avvenuto per strada nel tardo pomeriggio di ieri. Anziano colpito da un 17enne finisce in coma dopo una lite per un cane L’Anziano sarebbe stato colpito da un minorenne e, secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa. Il 77enne, residente nel Milanese, avrebbe perso conoscenza e sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Uninuna lite esplosa per unnelsco: a colpire l’uomo, 77 anni, sarebbe stato unche si sarebbe poi dato alla fugal’aggressione. I fatti si sarebbero consumati durante una discussione degenerataun banale episodio avvenuto per strada nel tardo pomeriggio di ieri.da uninuna lite per unL’sarebbe statoda un minorenne e, secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa. Il 77enne, residente nel Milanese, avrebbe perso conoscenza e sarebbe ...

Advertising

AnsaLombardia : Litigio per il cane, anziano finisce in coma. Colpito da 17enne, è caduto battendo la testa nel Comasco | #ANSA - Giorno_Como : Tavernerio: litiga per il cane, viene colpito da un 17enne. Anziano in coma - UnioneSarda : #Como - Litiga con un 17enne per il cane: anziano colpito, cade e finisce in coma - ag_notizie : Tornano a casa e trovano due ladri: anziano colpito con un televisore, malviventi in fuga - CostanzaConti1 : @salvatorebrizzi Io stamattina ho letto di te e del signore anziano che non credeva che tu potessi avere 50 anni..… -