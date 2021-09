“Vlahovic mi sta infastidendo”: stavolta Commisso si è arrabbiato davvero (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sul rinnovo di Dusan Vlahovic, che continua a subire dei ritardi e delle incertezze. Il rinnovo di Dusan Vlahovic tiene banco in casa Fiorentina. Si tratta indubbiamente del calciatore più in vista della rosa, ragion per cui la sua conferma farebbe bene all’immagine generale del club. Tuttavia, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le parole di Rocco, presidente della Fiorentina, sul rinnovo di Dusan, che continua a subire dei ritardi e delle incertezze. Il rinnovo di Dusantiene banco in casa Fiorentina. Si tratta indubbiamente del calciatore più in vista della rosa, ragion per cui la sua conferma farebbe bene all’immagine generale del club. Tuttavia, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Lodamarco1 : RT @fcin1908it: Commisso: “Offerti 40 milioni lordi in 5 anni a Vlahovic. Dusan sta rischiando” - infoitsport : Fiorentina, Commisso: 'Vlahovic, mi sto infastidendo. Sta rischiando, lui e il procuratore abbiano rispetto' - infoitsport : Commisso: “Offerti 40 milioni lordi in 5 anni a Vlahovic. Dusan sta rischiando” - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Commisso: “Offerti 40 milioni lordi in 5 anni a Vlahovic. Dusan sta rischiando” - fcin1908it : Commisso: “Offerti 40 milioni lordi in 5 anni a Vlahovic. Dusan sta rischiando” -