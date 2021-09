Ultime Notizie Roma del 29-09-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio 6 vittime in Italia sul lavoro in una sola giornata quella di ieri due vittime nel Milanese una nell’hinterland ito una Capaci in provincia di Palermo un’altra ancora nel padovano e poi nel Pisano l’ultimo episodio avvenuto a Pontasserchio nella provincia di Pisa dopo un imprenditore agricolo di 54 anni è deceduto in serata dopo essere praticamente è stato decapitato da le lame di una macchina agricola si alza la voce dei sindacati CGIL Milano funzione pubblica CGIL Milano filt CGIL Milano sull’incidente avvenuto nel milanese affermano oltre a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale confidiamo nelle indagini in corso per individuare con certezza le responsabilità ed evitare come spessodi derubricare l’evento come tragica fatalità sono incidente di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio 6 vittime in Italia sul lavoro in una sola giornata quella di ieri due vittime nel Milanese una nell’hinterland ito una Capaci in provincia di Palermo un’altra ancora nel padovano e poi nel Pisano l’ultimo episodio avvenuto a Pontasserchio nella provincia di Pisa dopo un imprenditore agricolo di 54 anni è deceduto in serata dopo essere praticamente è stato decapitato da le lame di una macchina agricola si alza la voce dei sindacati CGIL Milano funzione pubblica CGIL Milano filt CGIL Milano sull’incidente avvenuto nel milanese affermano oltre a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale confidiamo nelle indagini in corso per individuare con certezza le responsabilità ed evitare come spessodi derubricare l’evento come tragica fatalità sono incidente di ...

