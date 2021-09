Traffico Roma del 29-09-2021 ore 13:30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverde Roma ma pomeriggio dalla redazione Traffico rallentato sul viadotto Giubileo del 2000 in prossimità del gra verso il centro la causa dei lavori in corso per la messa in sicurezza di una parete rocciosa con conseguente restringimento di carreggiata sulla tangenziale si rallenta verso lo stadio Olimpico tra via Salaria e via dei Campi Sportivi code anche su via Cassia tra via Giustiniana e via di Grottarossa nei due sensi di marcia segnalato dalla polizia locale un incidente su via Lanciani all’altezza di piazza marucchi sono possibili rallentamenti chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Orte Fiumicino aeroporto il servizio tra Roma Ostiense e Ponte Galeria in precedenza ha rallentato per un incendio in prossimità dei binari per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverdema pomeriggio dalla redazionerallentato sul viadotto Giubileo del 2000 in prossimità del gra verso il centro la causa dei lavori in corso per la messa in sicurezza di una parete rocciosa con conseguente restringimento di carreggiata sulla tangenziale si rallenta verso lo stadio Olimpico tra via Salaria e via dei Campi Sportivi code anche su via Cassia tra via Giustiniana e via di Grottarossa nei due sensi di marcia segnalato dalla polizia locale un incidente su via Lanciani all’altezza di piazza marucchi sono possibili rallentamenti chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Orte Fiumicino aeroporto il servizio traOstiense e Ponte Galeria in precedenza ha rallentato per un incendio in prossimità dei binari per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Car sharing, nei primi 7 mesi 2021 noleggi in calo del 50% ... non solo in termini di riduzione dell'inquinamento e del traffico, ma anche nel riadattare l'... Secondo un nostro recente studio condotto con il Centro Studi Fleet&Mobility sulla città di Roma, dotare ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29 - 09 - 2021 ore 07:30 ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SU GRAN ...DI CARREGGIATA CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.

Traffico Roma del 28-09-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Ostia. Incidente sulla via del Mare, tir perde il carico: traffico paralizzato Ostia – Stamattina si è verificato un incidente in via Mezzocamino tra un’auto e un mezzo pesante. Uno scontro che sta provocando tuttora code sulla via del Mare tra Giardino di Roma e Grande raccordo ...

Roma, sconti e buoni viaggio per taxi e Ncc: chi ne ha diritto e come richiederli Roma – Dal prossimo 6 ottobre saranno attivi i “Buoni Viaggio” di Roma CapitaIe, sconti sulla tariffa taxi e ncc riservati a donne maggiorenni, uomini over 65 e alle persone con disabilità maggiorenni ...

