Tecuceanu azzurro ma non troppo: è italiano in tutto, ma non può correre (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Nazionale, presto, potrebbe celebrare un ingresso importante: quello dell'ottocentista Catelin Tecuceanu. Due settimane fa, a Zagabria, è cresciuto fino a 1'44'93, tempo che un azzurro - Giordano ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Nazionale, presto, potrebbe celebrare un ingresso importante: quello dell'ottocentista Catelin. Due settimane fa, a Zagabria, è cresciuto fino a 1'44'93, tempo che un- Giordano ...

Folorunso quarta in 55.56 sui 400hs, Tecuceanu vince e si migliora ancora in 1:44.93 negli 800 ... Sorridente alla partenza l'azzurro (che mostra un cartello con la scritta 'auguri mamma' e un cuore ...

