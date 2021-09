Salvini | i poteri forti non lo reggono | Morisi parte della bufera

(Di mercoledì 29 settembre 2021) È in atto una tempesta perfetta controper liberarsi definitivamente di lui. L’affaireè unadi questa tempesta. Colpire, attraverso il capocomunicazione, su droga, festini ecc è un modo per fargli perdere credibilità agli occhi dell’ opinione pubblica. Ma tutti questi quintali di fango non bastano. E allora ecco i giornali che insistono su una contrapposizione trae Giorgetti del tutto inventata e abilmente costruita a pochi giorni dalle elezioni. Qual è lo scopo? Segui su affaritaliani.it

Advertising

il_pucciarelli : Salvini: «Da 30 anni ne dicono di tutti i colori su di noi. Non abbiamo tanti amici tra banchieri, finanzieri e i c… - ariolele : RT @gobbetti741: A 4 giorni dal voto si stanno decuplicando gli attacchi mediatici alla #Lega ed al suo leader Matteo Salvini. E questo è… - francescoRcan : RT @gobbetti741: A 4 giorni dal voto si stanno decuplicando gli attacchi mediatici alla #Lega ed al suo leader Matteo Salvini. E questo è… - Annalis04484378 : RT @gobbetti741: A 4 giorni dal voto si stanno decuplicando gli attacchi mediatici alla #Lega ed al suo leader Matteo Salvini. E questo è… - PseudoEly : RT @gobbetti741: A 4 giorni dal voto si stanno decuplicando gli attacchi mediatici alla #Lega ed al suo leader Matteo Salvini. E questo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini poteri

Per questo si sta utilizzando strumentalmente Giorgetti, uomo del Nord, contro, creando ad arte una contrapposizione che non c'è . Perché la linea nel partito la dettae Giorgetti la ...I tre, spesso in pieno ed evidente conflitto d'interessi fra loro, hanno un minimo ... Nel caso specifico, poi,si è scagliato contro l'informazione criticando la 'schifezza mediatica" ...Alberto Mattioli e Chiara Baldi per "la Stampa" matteo salvini e luca morisi 5 Altro che «di Lega ce n'è una sola». Ormai è evidente che non soltanto sono due, ma anche che polemizzano fra loro. In to ...È evidente a tutti che l’anima di Giancarlo Giorgetti si fa sempre più ingombrante all’interno dei corridoi della Lega. Il ministro ...