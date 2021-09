Ri-parti con l’ex Port: stage di due mesi per giovani diplomati e laureati in cento imprese campane (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oltre 100 imprese campane hanno “aperto le Porte” per gli stage di due mesi destinati ai giovani diplomati e laureati, che stanno partecipando al progetto “Ri-parti con l’ex Port”, promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, Ice -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio ASI Napoli e Cis InterPorto Campano. Lo ha reso noto Michele Raccuglia, responsabile area sud per AnpalServizi, durante la presentazione, svoltasi all’InterPorto di Nola, della seconda fase dell’iniziativa che prevede lo stage in azienda dei partecipanti. “Sei dei circa 50 corsisti – ha spiegato Raccuglia – hanno già trovato lavoro in alcune aziende. I ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oltre 100hanno “aperto lee” per glidi duedestinati ai, che stanno partecipando al progetto “Ri-con”, promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, Ice -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio ASI Napoli e Cis Intero Campano. Lo ha reso noto Michele Raccuglia, responsabile area sud per AnpalServizi, durante la presentazione, svoltasi all’Intero di Nola, della seconda fase dell’iniziativa che prevede loin azienda dei partecipanti. “Sei dei circa 50 corsisti – ha spiegato Raccuglia – hanno già trovato lavoro in alcune aziende. I ...

