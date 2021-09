Morti bianche: sei vittime in un giorno. Landini: “Stop alle aziende che non tutelano la sicurezza” (Di mercoledì 29 settembre 2021) La cronaca restituisce ancora una volta numeri tragici: solo ieri altre sei persone sono morte sul lavoro in Italia. Due nel Milanese, una nell’hinterland di Torino, una a Capaci, in provincia di Palermo, e un’altra nel Padovano e nel Pisano. L’ultimo episodio è avvenuto a a Pontasserchio, nella provincia di Pisa dove un imprenditore agricolo di 54 anni è morto in serata dopo essere stato praticamente decapitato dalle lame di una macchina agricola. Per il leader della Cgil Maurizio Landini “serve una norma che fermi le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme di sicurezza”. Secondo Landini sul dossier sicurezza si stanno facendo “progressi veri. La serie degli incidenti dimostra l’urgenza di agire. Qualità del lavoro, salute e sicurezza devono diventare una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021) La cronaca restituisce ancora una volta numeri tragici: solo ieri altre sei persone sono morte sul lavoro in Italia. Due nel Milanese, una nell’hinterland di Torino, una a Capaci, in provincia di Palermo, e un’altra nel Padovano e nel Pisano. L’ultimo episodio è avvenuto a a Pontasserchio, nella provincia di Pisa dove un imprenditore agricolo di 54 anni è morto in serata dopo essere stato praticamente decapitato dlame di una macchina agricola. Per il leader della Cgil Maurizio“serve una norma che fermi lesino a quando non sono ripristinate le norme di”. Secondosul dossiersi stanno facendo “progressi veri. La serie degli incidenti dimostra l’urgenza di agire. Qualità del lavoro, salute edevono diventare una ...

