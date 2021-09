Michetti: «Ma quale incontro segreto con Raggi: noi parliamo ai romani, sono loro che decidono» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una «leggenda metropolitana» della quale «non so assolutamente nulla». Enrico Michetti ha smentito categoricamente le illazioni sulla presunta richiesta da parte sua di un incontro con Virginia Raggi in vista del ballottaggio. «Queste sono leggende metropolitane, non ne so assolutamente nulla. Noi stiamo pensando a rivolgerci ai cittadini di Roma a prescindere dagli schieramenti, a prescindere dalle tessere di partito, proponendo il programma che è quello di ripartire dalle periferie», ha detto il candidato del centrodestra intervistato a Radio 24. Michetti smentisce le illazioni sull’incontro con Raggi A riferire della presunta richiesta era stato ieri Il Foglio, sostenendo che Michetti sarebbe stato intenzionato a chiedere «un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una «leggenda metropolitana» della«non so assolutamente nulla». Enricoha smentito categoricamente le illazioni sulla presunta richiesta da parte sua di uncon Virginiain vista del ballottaggio. «Questeleggende metropolitane, non ne so assolutamente nulla. Noi stiamo pensando a rivolgerci ai cittadini di Roma a prescindere dagli schieramenti, a prescindere dalle tessere di partito, proponendo il programma che è quello di ripartire dalle periferie», ha detto il candidato del centrodestra intervistato a Radio 24.smentisce le illazioni sull’conA riferire della presunta richiesta era stato ieri Il Foglio, sostenendo chesarebbe stato intenzionato a chiedere «un ...

