«Meno tasse per i ceti medi» Si parte dallo stop all?Irap

Advertising

elio_vito : Meno tasse per TUTTI, aumento delle pensioni minime, Berlusconi favorevole al reddito di cittadinanza. Queste propo… - Confindustria : Sul #fisco, l’OCSE ha indicato ancora una volta la via: meno tasse su impresa e #lavoro tagliando il cuneo fiscale.… - brandobenifei : La proposta del @pdnetwork sui grandi patrimoni immobiliari riguarda chi riceve eredità di molti milioni di euro, n… - AntonioVeritas : Ho sognato #Salvini e #Meloni dichiarare con estrema nettezza che sono fortemente convinti della necessità di avere… - Tommaso11320185 : @LegaSalvini Ma lo sentite cosa dice? Migranti, quota 100, equitalia, meno tasse per idraulici, elettricisti, imbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno tasse

askanews

... indi quattro minuti, sono da rischio infarto - Draghi annuncia che la riforma del catasto si farà , ma nessuno pagherà di più. Difficile da credere però: quasi mai lesono a saldo zero. ...... nessuno pagherò di più, nessuno pagherà di". Una operazione che, a dire di Palazzo Chigi, non ... oggi, in questo momento storico, non può prevedere l'introduzione di nuove, nuove ...Il premier annuncia l'intervento. Il centrodestra fa muro: "Si rispetti la volontà del Parlamento". E a sinistra sognano già di poter mettere le mani nelle tasche dei proprietari ...Capitolo tasse comunali. Sala dice che non si possono ... Come fanno a non vederli? Meno male che si dicono di sinistra...» Cosa pensa dei cortei di no vax che ogni sabato attraversano la città?