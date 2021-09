Juventus, Chiesa: «Si è visto lo spirito giusto. Allegri? Nessun problema con lui» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Federico Chiesa, esterno della Juve, ha parlato ad Amazon Prime Video dopo la vittoria in Champions League contro il Chelsea Ai microfoni di Amazon Prime Video, Chiesa ha parlato dopo Juve Chelsea. «È stata una prestazione sofferta, il Chelsea ci ha messo lì. Han fatto gran possesso palla, ma abbiamo fatto vedere lo spirito Juve. Siam partiti con un modulo, ma il mister lo ha cambiato a gara in corso. È stata una grande sfida, è bello giocare queste competizioni. Ora ci godiamo questa vittoria, ma pensiamo già al derby». «Ci tengo a dire una cosa. Non c’è mai stato Nessun problema col mister, è stata una cosa creata dai giornali. C’è grande sintonia, ora dobbiamo riprenderci. Se la Juve parte così, volete mettere un po’ di gossip. Nazionali? C’è tanto spirito, e lo abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Federico, esterno della Juve, ha parlato ad Amazon Prime Video dopo la vittoria in Champions League contro il Chelsea Ai microfoni di Amazon Prime Video,ha parlato dopo Juve Chelsea. «È stata una prestazione sofferta, il Chelsea ci ha messo lì. Han fatto gran possesso palla, ma abbiamo fatto vedere loJuve. Siam partiti con un modulo, ma il mister lo ha cambiato a gara in corso. È stata una grande sfida, è bello giocare queste competizioni. Ora ci godiamo questa vittoria, ma pensiamo già al derby». «Ci tengo a dire una cosa. Non c’è mai statocol mister, è stata una cosa creata dai giornali. C’è grande sintonia, ora dobbiamo riprenderci. Se la Juve parte così, volete mettere un po’ di gossip. Nazionali? C’è tanto, e lo abbiamo ...

EnricoTurcato : Federico #Chiesa non è solo qualità e tecnica. È energia, voglia, grinta, carattere, ambizione. Caratteristiche ch… - CB_Ignoranza : I tre punti are coming to Turin ???? Federico Chiesa trascina la Juventus e da Campione d'Europa annienta i Campioni… - GiovaAlbanese : Fuori #Chiellini, #Bonucci capitano. #Juventus in campo così ? ?? Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro;… - TransferNewsCen : RT @TNC_Football: #UCL Group H FT: Juventus 1-0 Chelsea ?? Chiesa 46’ - TNC_Football : #UCL Group H FT: Juventus 1-0 Chelsea ?? Chiesa 46’ -