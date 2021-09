Il giudice: "L'ex compagna di cella sfrutta fragilità della Reggiani: lasci la sua villa" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Patrizia Reggiani in balia dell’ex compagna di cella, il giudice: “sfrutta la sua fragilità, deve lasciare la sua villa”. A riportare la notizia è il Corriere della Sera spiegando parlando di Loredana Canò, ex compagna di detenzione della vedova di Maurizio Gucci, diventata sua “assistente personale” e andata a vivere con lei nella lussuosa abitazione di Milano. Decisiva per far scattare “l’ordine di protezione” del Tribunale è stata la testimonianza del domestico, che ha portato al nuovo amministratore di sostegno della Reggiani due audio che dimostrano come Loredana Canò stesse “sfruttando la fragilità psichica” dell’amica ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Patriziain balia dell’exdi, il: “la sua, deveare la sua”. A riportare la notizia è il CorriereSera spiegando parlando di Loredana Canò, exdi detenzionevedova di Maurizio Gucci, diventata sua “assistente personale” e andata a vivere con lei nella lussuosa abitazione di Milano. Decisiva per far scattare “l’ordine di protezione” del Tribunale è stata la testimonianza del domestico, che ha portato al nuovo amministratore di sostegnodue audio che dimostrano come Loredana Canò stesse “ndo lapsichica” dell’amica ...

