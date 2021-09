Giulia De Lellis al veleno contro le colleghe: “Non ha senso vivere di maschere” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Giulia De Lellis contro i ritocchi alle foto: “Ecco cosa non ha senso per me” Giulia De Lellis nelle ultime ore si è lasciata andare ad una profonda ‘chiacchierata’ sui social, come spesso gli capita di fare dando anche la possibilità ai fan di farle domande, e tra gli argomenti toccati c’è stato quello delle foto ritoccate. Giulia ha spiegato il suo punto di vista, e cioè che ci sta modificare un po’ le foto per apportare delle migliorie sopratutto se si tratta di scatti con fini professionali, ma che non capisce un uso eccessivo dei ritocchi anche nel quotidiano, infatti la De Lellis ha commentato un po’ al veleno: “Piccole migliorie su contenuti più importanti li comprendo, ma ogni giorno, ogni cosa con una maschera poi così non ha ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 settembre 2021)Dei ritocchi alle foto: “Ecco cosa non haper me”Denelle ultime ore si è lasciata andare ad una profonda ‘chiacchierata’ sui social, come spesso gli capita di fare dando anche la possibilità ai fan di farle domande, e tra gli argomenti toccati c’è stato quello delle foto ritoccate.ha spiegato il suo punto di vista, e cioè che ci sta modificare un po’ le foto per apportare delle migliorie sopratutto se si tratta di scatti con fini professionali, ma che non capisce un uso eccessivo dei ritocchi anche nel quotidiano, infatti la Deha commentato un po’ al: “Piccole migliorie su contenuti più importanti li comprendo, ma ogni giorno, ogni cosa con una maschera poi così non ha ...

