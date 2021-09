(Di mercoledì 29 settembre 2021) Per la prima volta, in 124 anni di, la Famigliaha aperto le porte della propria distilleria -ad occhi esterni alla famiglia- ad uno dei momenti più magici e intimi della Vendemmia: la. Il 27 Settembre 2021, in concomitanza con il compleanno della Regina della, abbiamo mostrato quello che da 6 generazioni è una missione di vita: catturare l’essenza, l’anima dell’uva tramite la. Da sempre contro l’abitudine del settore di conservare la vinaccia e distillarla per 8 mesi, distilliamo unicamente durante la vendemmia, per 8 massimo 9 settimane l’anno. Per farlo ci siamo dotati di una distilleria unica al mondo: 66 alambicchi discontinui artigianali, (la media delle distillerie artigianali italiane ne ha da 6 a 12), che ...

Advertising

udine20 : Distillazione notturna di Grappa Nonino - - BrunoVuan : RT @UdineseTV: La Distillazione Notturna di Grappa Nonino - - UdineseTV : La Distillazione Notturna di Grappa Nonino - - GrappaNonino : Il @Gazzettino racconta dell’arte della distillazione artigianale Nonino,dove per rispetto della freschezza della v… - GrappaNonino : Grazie @Telefriuli1 per aver raccontato della distillazione notturna di #GrappaNonino! -

Ultime Notizie dalla rete : Distillazione notturna

Gli alambicchi tornano a fumare a Percoto . Nel grande capannone che per anni ha ospitato grandi scrittori e intellettuali poi premiati con il Nobel in corso ladella grappa. Siamo in Friuli, Udine a 14 chilometri. Qui ci sono i capannoni della famiglia Nonino, premiata nel 2020 in America come la migliore distilleria del mondo . Le ...... quale meta migliore della vita, densa di cultura e creatività, di una Parigi anni ... Il sorprendente olio essenziale di Carrot Seeds, ottenuto tramitedai semi di carota, invece, ...La regina della grappa ha compiuto 83 anni e per la sua festa ha condiviso con un gruppo di visitatori un momento magico: la distillazione notturna. Il compleanno di Giannola Nonino è stato occasione, ...UDINE - La distilleria Nonino, nonostante un approccio moderno e dinamico che ha portato il marchio di Percoto in tutto il mondo, ci tiene a mantenere le tradizioni che hanno reso unico ...