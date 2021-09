Dantedì | Canto 2 del Paradiso | “Macchie lunari e metafisica della luce”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Per la consueta rubrica, ci troviamo nel2 del. Questo, ancora un proemio dedicato ai contenuti teologiciterza cantica. L’ammonimento ai lettori si accompagna di una descrizione del clima di meraviglia caratterizzante il Regno dei Cieli. Centrale il rapporto tra Dante e Beatrice; quest’ultima forza trainante del pellegrino.2 del, L’ingresso nel Regno dei Cieli Il2 delsi presenta come il proemio poetico e intellettuale. Questo, il secondocantica. Qui l’autore avverte il lettore del salto di qualità stilistico. Torna la metaforanave enavigazione quale figurazione dell’impresa intellettuale alla quale Dante (ed il ...

