Dal volto di Pasolini a Capri distesa sul mare: al Mann “Naples. Sense of place”, 52 scatti b/n Alex Trusty (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Naples. Sense of place”: al Museo Archeologico Nazionale di Napoli cinquantadue scatti di Alex Trusty invitano i visitatori a scoprire la città e il suo genius loci. Dal volto di Pier Paolo Pasolini sul tufo dei palazzi del centro storico alla visione di Capri distesa nel mare del Golfo, dal Vesuvio coperto di nuvole alla Gaiola: nelle immagini in bianco e nero NAPOLI si mostra al di là degli stereotipi, con le sue atmosfere uniche e poche le presenze umane poiché l’obiettivo è tutto concentrato sul potere evocativo dei luoghi. Nello scatto dedicato al Mann i due celebri Corridori della Villa dei Papiri. L’itinerario fotografico è ospitato nella sala del Toro Farnese dal 1 ottobre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) “of”: al Museo Archeologico Nazionale di Napoli cinquantaduediinvitano i visitatori a scoprire la città e il suo genius loci. Daldi Pier Paolosul tufo dei palazzi del centro storico alla visione dineldel Golfo, dal Vesuvio coperto di nuvole alla Gaiola: nelle immagini in bianco e nero NAPOLI si mostra al di là degli stereotipi, con le sue atmosfere uniche e poche le presenze umane poiché l’obiettivo è tutto concentrato sul potere evocativo dei luoghi. Nello scatto dedicato ali due celebri Corridori della Villa dei Papiri. L’itinerario fotografico è ospitato nella sala del Toro Farnese dal 1 ottobre ...

Advertising

Digital360Group : RT @innovationpost_: 30 settembre - 2 ottobre a Lazise, l’evento 'Il nuovo volto del Digitale: inclusione, sostenibilità e diversity' organ… - innovationpost_ : 30 settembre - 2 ottobre a Lazise, l’evento 'Il nuovo volto del Digitale: inclusione, sostenibilità e diversity' or… - G1NGERETTI : Al di là di tutto, buone intenzioni o meno, a me sembra comunque da psicopatici fermare in mezzo alla strada una pe… - roberticu : RT @elisabettacost8: Dal benzinaio zona servita dal gestore ,non c'è nessuno, inganno l'attesa guardando Fb.Mi concentro ,una voce fuori da… - elisabettacost8 : Dal benzinaio zona servita dal gestore ,non c'è nessuno, inganno l'attesa guardando Fb.Mi concentro ,una voce fuori… -