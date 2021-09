Covid, United Airlines licenzia 593 dipendenti no vax (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'amministrazione Biden ha deciso che nelle aziende in cui ci sono oltre 100 dipendenti per poter lavorare è obbligatorio avere il vaccino contro il Coronavirus. In alternativa serve un tampone alla settimana Leggi su rainews (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'amministrazione Biden ha deciso che nelle aziende in cui ci sono oltre 100per poter lavorare è obbligatorio avere il vaccino contro il Coronavirus. In alternativa serve un tampone alla settimana

Ultime Notizie dalla rete : Covid United United Airlines vuole licenziare 593 dipendenti no vax AGI - La compagnia United Airlines , che all'inizio di agosto aveva chiesto a tutti i suoi dipendenti negli Stati Uniti di vaccinarsi contro il Covid - 19, ha annunciato che si prepara a licenziare 593 persone che non ...

Covid, United Airlines licenzierà 593 dipendenti non vaccinati United Airlines licenzierà 593 dipendenti che si sono rifiutati di rispettare l'obbligo vaccinale contro il Covid - 19. Ad annunciarlo è stata la compagnia aerea americana. Ha spiegato che altri 2mila ...

