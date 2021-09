Clima, Roberto Cingolani: “Greta? Non ce l’aveva con noi. Le proteste servano a pensare” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Greta non ha detto che noi siamo solo chiacchiere ma che c’è stato troppo bla, bla, bla. E probabilmente ha anche ragione, nessun fastidio. Le proteste servano a pensare”. Il ministro della Transazione ecologica Roberto Cingolani commenta così il discorso di Greta Thunberg all’apertura della Youth4Climate, l’evento che per due giorni ha portato a Milano 400 ragazzi da 187 Paesi del mondo. Si sono riuniti per discutere dei temi legati al cambiamento Climatico. L’attivista svedese, all’inizio della manifestazione, aveva detto di avere poche aspettative sull’incontro: “Immagino sarà come tutti gli altri meeting, cioè con molte chiacchiere”. Poco dopo, allo stesso Roberto Cingolani e al primo cittadino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “non ha detto che noi siamo solo chiacchiere ma che c’è stato troppo bla, bla, bla. E probabilmente ha anche ragione, nessun fastidio. Le”. Il ministro della Transazione ecologicacommenta così il discorso diThunberg all’apertura della Youth4te, l’evento che per due giorni ha portato a Milano 400 ragazzi da 187 Paesi del mondo. Si sono riuniti per discutere dei temi legati al cambiamentotico. L’attivista svedese, all’inizio della manifestazione, aveva detto di avere poche aspettative sull’incontro: “Immagino sarà come tutti gli altri meeting, cioè con molte chiacchiere”. Poco dopo, allo stessoe al primo cittadino ...

