Clean up the World | in due giorni sulle spiagge di Fiumicino raccolti oltre 500 chili di rifiuti

Fiumicino – raccolti centinaia di chili di rifiuti sulle spiagge del litorale romano grazie all'iniziativa Puliamo il Mondo – Clean up the World, indetto da Legambiente e a cui il Comune di Fiumicino ha aderito, come ogni anno. "In tutto, alle due giornate di raccolta hanno partecipato circa 100 volontari, grazie ai quali è stato possibile raccogliere 506 chilogrammi di rifiuti – fa sapere Paola Magionesi, presidente della Commissione ambiente -. Secondo i dati pubblicati nel 2020, a seguito dell'indagine di Legambiente 'Beach for Litter', ogni 100 metri di spiaggia si incontrano in media 654 rifiuti. Tra questi, la plastica rappresenta circa l'80% sotto forma di pezzi indistinti, contenitori per ...

