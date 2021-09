Cashback | ritorna il programma | ecco le novità

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ildi Stato si prepara a ripartire con una serie dimesse in campo dal governo Draghi:quali Dopo il blocco avvenuto dallo scorso mese di luglio, sembra prendere sempre più piede il ritorno deldi Stato a partire dal 1° gennaio 2022. La misura, voluta dal governo Conte, partì in L'articolo proviene da Consumatore.com.

il, ma questa volta sotto altre spoglie. Sempre disi tratta, ma diverso da quello a cui gli italiani sono stati abituati nel primo semestre 2021 e prima ancora nel periodo ...: come funziona, in attesa di modifiche Con molta probabilità ildi Stato cheil 1 gennaio 2022 avrà delle novità rispetto a come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ma ...Il Cashback di Stato si prepara a ripartire con una serie di novità messe in campo dal governo Draghi: ecco quali ...Ora è ufficiale. Questo servizio targato Postepay è stato ufficialmente chiuso per tutti i clienti nella seconda parte dell'anno ...