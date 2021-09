Atp San Diego 2021, il montepremi e il prize money (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di San Diego 2021, torneo in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Andrey Rublev guida il seeding americano nell’appuntamento in cui sono presenti di diritto due azzurri: si tratta di Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Nella parte bassa del tabellone spicca la presenza di Casper Ruud. E’ di circa 563 mila euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 78mila euro. Esattamente 5,290 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,290 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €15,358 (45 punti) SEMIFINALE: €27,303 (90 punti) FINALE: €46,074 (150 punti) VINCITORE: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ile ildell’Atp 250 di San, torneo in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Andrey Rublev guida il seeding americano nell’appuntamento in cui sono presenti di diritto due azzurri: si tratta di Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Nella parte bassa del tabellone spicca la presenza di Casper Ruud. E’ di circa 563 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 78mila euro. Esattamente 5,290 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,290 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €15,358 (45 punti) SEMIFINALE: €27,303 (90 punti) FINALE: €46,074 (150 punti) VINCITORE: ...

