Alfio Bardolla Training Group | utile di 800 mila euro nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) – Il CdA di Alfio Bardolla Training Group, società di formazione finanziaria personale quotata sull'AIM Italia, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale di Gruppo al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati pari a 7,2 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto ai 5 milioni del primo semestre 2020 e del 32% rispetto ai risultati pre-Covid (5,5 milioni di euro nei primi sei mesi del 2019). In particolare, i corsi online rappresentano il 55% dei ricavi, rispetto al 37% del primo semestre del 2020. L'EBITDA si è attestato a 2,2 milioni di euro, con una crescita dell'87% rispetto al primo semestre 2020 e un EBITDA margin che sale al 30,5% (EBITDA margin al 23% nel primo

