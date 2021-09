Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria (Di martedì 28 settembre 2021) L'Aquila - Presidente del Consiglio, Mario Draghi oggi a L'Aquila (Piazzale Pasquale Paoli) per intervenire alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria, in omaggio alle vittime del sisma del 2009. Sono presenti la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. "La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo". Il Terremoto del 2009 "appartiene alla Memoria collettiva e del mondo". "La scossa di Terremoto che ha colpito L'Aquila appartiene alla Memoria collettiva del mondo". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla cerimonia di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 28 settembre 2021) L'- Presidente del Consiglio, Mariooggi a L'(Piazzale Pasquale Paoli) per intervenire alla cerimonia didel, in omaggio alle vittime del sisma del 2009. Sono presenti la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il capo DipartimentoProtezione civile, Fabrizio Curcio. "La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo". Ildel 2009 "appartiene allacollettiva e del mondo". "La scossa diche ha colpito L'appartiene allacollettiva del mondo". Lo ha detto il premier Marioalla cerimonia di ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #LAquila, Draghi: Dal Governo una linea di investimento del #PNRR per i territori del Centro Italia colpiti dal… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria. Sono presenti la ministra per i… - mara_carfagna : Rispettare e trasmettere la memoria è un dovere dello Stato. La memoria è il legame che ci fa italiani: oggi a L'Aq… - borrillo62 : RT @sole24ore: Terremoto, Draghi: «Nel Pnrr 1,78 miliardi per la ricostruzione» - sole24ore : Terremoto, Draghi: «Nel Pnrr 1,78 miliardi per la ricostruzione» -