Shakhtar, De Zerbi: «Inter più forte dell’anno scorso. Ora testa al campionato» (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Inter Così l’allenatore dello Shakhtar, Roberto De Zerbi, dopo lo 0-0 contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PAREGGIO – «Per me abbiamo fatto una grande partita. Chiaro che l’Inter ha avuto occasioni su calcio piazzato e con Correa, ma anche noi abbiamo avuto delle occasioni importanti». VITTORIE – «Noi giochiamo per vincere e se perdiamo vuol dire che sono stati migliori gli avversari, ci sono ancora 4 partite e i punti ci sono». TRAORÈ – «Sta male, è un infortunio brutto e speriamo che non sia brutto come sembra». FORZA Inter – «Confermo che la vedo più forte rispetto allo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto De, allenatore delloDonetsk, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Così l’allenatore dello, Roberto De, dopo lo 0-0 contro l’. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PAREGGIO – «Per me abbiamo fatto una grande partita. Chiaro che l’ha avuto occasioni su calcio piazzato e con Correa, ma anche noi abbiamo avuto delle occasioni importanti». VITTORIE – «Noi giochiamo per vincere e se perdiamo vuol dire che sono stati migliori gli avversari, ci sono ancora 4 partite e i punti ci sono». TRAORÈ – «Sta male, è un infortunio brutto e speriamo che non sia brutto come sembra». FORZA– «Confermo che la vedo piùrispetto allo ...

Advertising

apetrazzuolo : SHAKHTAR DONETSK - De Zerbi: 'Giochiamo sempre per vincere, oggi abbiamo visto un'Inter diversa ed è accaduto per m… - napolimagazine : SHAKHTAR DONETSK - De Zerbi: 'Giochiamo sempre per vincere, oggi abbiamo visto un'Inter diversa ed è accaduto per m… - CalcioNews24 : #Shakhtar, #DeZerbi: «#Inter più forte dell’anno scorso. Ora testa al campionato» - InterMagazine2 : SHAKHTAR DONETSK - De Zerbi: 'Giochiamo sempre per vincere, oggi abbiamo visto un'Inter diversa ed è accaduto per m… - glooit : Champions: De Zerbi, Shakhtar ha fatto una grande partita leggi su Gloo -