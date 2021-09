Patrick Zaki | oggi la seconda udienza | rischia 25 anni di carcere

(Di martedì 28 settembre 2021)al Tribunale per le emergenze e la sicurezza di al-Mansoura, in Egitto, del processo a carico di, lo studente e ricercatore egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna detenuto da quasi 20 mesi. Dovrà affrontare nuove accuse per gli articoli scritti per il sito libanese Daraj, con cui collaborava.25di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... con cui collaborava Seconda udienza oggi al Tribunale per le emergenze e la sicurezza di al - Mansoura, in Egitto, del processo a carico di, lo studente e ricercatore egiziano dell'...Di rinnovo in rinnovoè in carcere da un anno e mezzo, dal 7 febbraio 2020, e non si vede fine a questa vicenda. Ricordiamo a tutti cheè uno studente dell'Università "Alma Mater"...L’edizione 2021 di Omc si annuncia ricca di novità, ma anche di polemiche politiche, e non solo per gli ultimi scampoli di campagna elettorale. Si intrecciano temi nazionali (come la liberazione di Pa ...Erano in trecento, ieri, in piazza Maggiore, per chiedere la liberazione di Patrick Zaki, lo studente di Bologna arrestato in Egitto il 7 febbraio 2020. Alla vigilia della seconda udienza che lo vede ...