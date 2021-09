Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nives Bertolini

Friuli Oggi

Di 89 anni (in Biasizzo). Dopo una vita spesa per il lavoro, per la famiglia e per la preghiera è tornata alla Casa del Padrein Biasizzo. Ne danno il doloroso annuncio il marito Domenico, la figlia Alessia, il figlio Loris con Daniela, i nipoti Matteo, Daniele e Lara. La cerimonia funebre avrà luogo ...