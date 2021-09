LIVE – Cesena-Modena 1-2, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di martedì 28 settembre 2021) La DIRETTA LIVE di Cesena-Modena è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 28 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Cesena-Modena 1-2 67? – Mulè a terra. Rientra in campo con una vistosa fasciatura. 65? – Vantaggio Modena. Ancora Bonfanti. Cross a rientrare di Azzi dalla destra, Ciofi si perde nuovamente Bonfanti ed è 2-1. 62? – Giallo anche per Steffè. Cambi per il Modena. Escono Minesso e Duca, entrano Ogunseye ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ladiè ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 28 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-2 67? – Mulè a terra. Rientra in campo con una vistosa fasciatura. 65? – Vantaggio. Ancora Bonfanti. Cross a rientrare di Azzi dalla destra, Ciofi si perde nuovamente Bonfanti ed è 2-1. 62? – Giallo anche per Steffè. Cambi per il. Escono Minesso e Duca, entrano Ogunseye ...

