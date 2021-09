Le rivelazioni ai pm | «Se passavi su alcuni siti | venivano scalati 9 centesimi sullo smartphone»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 28 settembre 2021) Novealla volta. Era un sistema di cui ha parlato un ingegnere ex consulente di Accenture (la piattaforma tecnologica di Wind tra febbraio e giugno 2020) e che, a quanto pare, sarebbe stato impostato per togliere, volta per volta, una esigua somma di denaro nei costi mensili del proprio, soltanto per il fatto di essere passati (senza click diretti) su specifiche pagine web. Il tetto per questa operazione era stato fissato in un euro al mese, in modo tale che l’utente non si accorgesse di questa anomalia. Per questo motivo stanno andando avanti, come scrive il Corriere della Sera, le indagini della procura di Milano, giustificando dunque un nuovo sequestro preventivo nell’ambito di un filone d’inchiesta sui servizi di telefonia che sta andando avanti da qualche tempo. LEGGI ANCHE > Come funzionano le truffe succhia-soldi sui ...