Jerrika Hinton fu cacciata da Grey’s Anatomy solo per aver indispettito Ellen Pompeo?

(Di martedì 28 settembre 2021)ha interpretato la promettente specializzanda Stephanie Edwards inper cinque stagioni, per poi uscire di scena al termine della stagione 13 in modo eroico, doposalvato una bambina da un incendio in ospedale appiccato da uno stupratore. L’addio di, secondo l’attrice, fu negoziato con gli sceneggiatori già all’inizio di quella stagione: l’attrice ne ha parlato come di una scelta condivisa, ma ora spunta una motivazione inedita tra le righe del libro How to Save a Life: The Inside Story ofdi Lynette Rice, ricco di rivelazioni su tanti divorzi burrascosi tra cast e produzione. Secondo il libro aè stato “chiesto di ...

Il nuovo libro su Grey's Anatomy , uscito lo scorso 21 settembre, sta causando non poche controversie e le sue pagine hanno rivelato che il difficile rapporto dell'attrice con la star Ellen Pompeo " ha accelerato in modo non indifferente la sua dipartita dal set dello show ". How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy è il titolo del libro di ...