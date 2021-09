Il video spot di Luca Sepe e della Clemente è imbarazzante per le donne di Napoli (Di martedì 28 settembre 2021) Caro Napolista, mi ero ripromessa di non scrivere una parola sulla patetica campagna elettorale alla quale ci stanno costringendo ad assistere i candidati a sindaco di Napoli, ma c’è un limite a tutto. E il limite, se non era stato ancora oltrepassato con le comparsate nel ritiro del Napoli in Abruzzo, con la pizza come cavallo di battaglia e con la diatriba sul se sia meglio tifare Napoli o Juventus, è stato abbondantemente superato con la pantomima a cui si è prestata Alessandra Clemente, degna della peggiore commedia trash. La Clemente aveva già smesso di essere credibile, per me, con i manifesti elettorali con il ritocchino, ma quelli – pensai all’epoca – saranno pure affari suoi. Il video elettorale, però, no. Di fronte a questo, che non esito a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Carosta, mi ero ripromessa di non scrivere una parola sulla patetica campagna elettorale alla quale ci stanno costringendo ad assistere i candidati a sindaco di, ma c’è un limite a tutto. E il limite, se non era stato ancora oltrepassato con le comparsate nel ritiro delin Abruzzo, con la pizza come cavallo di battaglia e con la diatriba sul se sia meglio tifareo Juventus, è stato abbondantemente superato con la pantomima a cui si è prestata Alessandra, degnapeggiore commedia trash. Laaveva già smesso di essere credibile, per me, con i manifesti elettorali con il ritocchino, ma quelli – pensai all’epoca – saranno pure affari suoi. Ilelettorale, però, no. Di fronte a questo, che non esito a ...

Advertising

napolista : Il video spot di #LucaSepe e della #Clemente è imbarazzante per le donne di Napoli Andrebbe denunciato allo sporte… - ScudEzu : RT @VikyBorgomeo: Come funziona Spot, il cane-robot della Boston Dynamics che costa 74mila dollari - GeorgeCleaners : RT @gustinicchi: LO SPOT UFFICIALE NO GREEN PASS!!! Se vi va condividetelo a manetta. - Zot_64 : RT @gustinicchi: LO SPOT UFFICIALE NO GREEN PASS!!! Se vi va condividetelo a manetta. - Ghigo1968 : RT @gustinicchi: LO SPOT UFFICIALE NO GREEN PASS!!! Se vi va condividetelo a manetta. -