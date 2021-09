Il cantante R.Kelly condannato per abusi sessuali su donne (Di martedì 28 settembre 2021) Il cantante statunitense e produttore musicale R. Kelly è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su giovani donne, anche minorenni, associazione a delinquere, tratta e pornografia infantile. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Ilstatunitense e produttore musicale R.è stato riconosciuto colpevole disu giovani, anche minorenni, associazione a delinquere, tratta e pornografia infantile. ...

