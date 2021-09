Gf Vip 6, i Vipponi “stroncano” la fidanzata di Gianmaria Antinolfi: i loro commenti dopo il confronto di ieri (Di martedì 28 settembre 2021) Durante la quinta puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri sera ha fatto la sua incursione in Casa Greta Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi. La ragazza ha avuto un confronto sia con l’imprenditore che con Soleil Stasi e le due non se le sono certo mandate a dire. Conclusa la puntata, i ragazzi hanno avuto modo di commentare l’intervento di Greta e molti di loro sono rimasti stupiti per il modo che lei ha utilizzato per interfacciarsi con Gianmaria. La ragazza, infatti, lo ha rimproverato per aver dato troppa corda a Soleil ed è apparsa molto scocciata per alcuni comportamenti che lui ha avuto all’interno della Casa. Secondo Alex Belli, la fidanzata di Gianmaria avrebbe dovuto difendere senza se e senza ma il suo compagno, e ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) Durante la quinta puntata del Gf Vip 6 andata in ondasera ha fatto la sua incursione in Casa Greta Mastroianni,di. La ragazza ha avuto unsia con l’imprenditore che con Soleil Stasi e le due non se le sono certo mandate a dire. Conclusa la puntata, i ragazzi hanno avuto modo di commentare l’intervento di Greta e molti disono rimasti stupiti per il modo che lei ha utilizzato per interfacciarsi con. La ragazza, infatti, lo ha rimproverato per aver dato troppa corda a Soleil ed è apparsa molto scocciata per alcuni comportamenti che lui ha avuto all’interno della Casa. Secondo Alex Belli, ladiavrebbe dovuto difendere senza se e senza ma il suo compagno, e ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, i Vipponi “stroncano” la fidanzata di Gianmaria Antinolfi: i loro commenti dopo il confronto di ieri Non… - ZIOMARIO : Ho visto un pezzo del #gfvip e non so chi sia peggio tra presentatore, opinioniste e 'vipponi'. Ma poi Signorini,… - VjGiordz : Quando #Signorini grida #vipponi, nel mondo un #vip vero muore. #GFvip #GFvip21 - Novella_2000 : Chi sceglie gli abiti indossati dai vipponi in puntata? Ecco come funziona #gfvip - Chiedoperunami4 : RT @dscanferla: Ma cosa rende Soleil VIP? Le sue capacità? Le sue esperienze professionali? I suoi successi televisivi? O i suoi flirt? O l… -