Follia a Roma: si affaccia dal balcone e spara 4 colpi contro le auto in sosta (Di martedì 28 settembre 2021) Era domenica pomeriggio e in quel giorno a Roma c’è sempre poco movimento, a maggior ragione se il derby è a poche ore di distanza. Eppure nel quartiere di San Paolo qualcuno ha smosso i condomini di via Colossi. Un uomo si è affacciato dal balcone e ha sparato 4 pallini di piombo contro due autovetture: danneggiandole entrambe. Un’auto infatti ha riportato due fori che hanno danneggiato il lunotto posteriore e l’altra invece la rottura del tettuccio di vetro (sempre con due fori). I vicini hanno immediatamente segnalato la cosa ai Carabinieri che sono intervenuti nell’immediato, localizzando subito il balcone da cui provenivano i colpi. Si sono così presentati alla porta dell’abitazione e hanno individuato un 40enne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Era domenica pomeriggio e in quel giorno ac’è sempre poco movimento, a maggior ragione se il derby è a poche ore di distanza. Eppure nel quartiere di San Paolo qualcuno ha smosso i condomini di via Colossi. Un uomo si èto dale hato 4 pallini di piomboduevetture: danneggiandole entrambe. Un’infatti ha riportato due fori che hanno danneggiato il lunotto posteriore e l’altra invece la rottura del tettuccio di vetro (sempre con due fori). I vicini hanno immediatamente segnalato la cosa ai Carabinieri che sono intervenuti nell’immediato, localizzando subito ilda cui provenivano i. Si sono così presentati alla porta dell’abitazione e hanno individuato un 40enne ...

