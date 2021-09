Figc | Sgs | Refugee Teams | conclusa la prima giornata di gare

(Di martedì 28 settembre 2021) Si èladidella Fase Nazionale 2021 di Rete, che ha avuto luogo presso lo Stadio dei Marmi, parte della Settimana Europea dello Sport, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Sport e Salute e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e che sta coinvolgendo circa cento giovani ospiti delle strutture di accoglienza del nostro Paese. La manifestazione, promossa dal Settore Giovanile e Scolastico della, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Anci, Cittalia e il Servizio Centrale della Rete Sai, con il supporto dei partner Eni e Puma, rivolto ai minori stranieri, proseguirà anche domani, con le protagoniste – Marsala (Sicilia), Raffadali (Sicilia), Asti (Piemonte), Firenze ...

Al termine delle attività di base, organizzate dal responsabile del CR Lnd Basilicata Gino Polino con il supporto dei tecnici dei tecnici del SGS Basilicata, sono in programma le premiazioni con ... Rete Refugee Teams: a Roma la Fase Nazionale del progetto FIGC rivolto ai minori stranieri accolti in Italia La manifestazione sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e riservata ai minori stranieri accolti in Italia, rientra nelle ...