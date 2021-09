Cina | Guangzhou ufficializza addio a Cannavaro' grazie Fabio'

Advertising

"Dopo trattative amichevoli, ilEvergrande ha deciso di rescindere il contratto di Fabio Cannavaro - scrive il club sul social Weibo - Ringraziamo profondamente Fabio Cannavaro per il suo ...Dal 23 al 30 ottobre 2013 svolge il proprio primo tour di concerti in, toccando Pechino, Shanghai,, Shenzen e Hong Kong. Collabora con Cui Jian, con cui si esibisce ine al quale ...E' ufficiale. Fabio Cannavaro non è più l'allenatore del Guangzhou FC. Questo quanto annunciato dal club cinese, il cui futuro è incerto viste le difficoltà economiche della sua proprietà, l'immobilia ..."Dopo trattative amichevoli, il Guangzhou Evergrande ha deciso di rescindere il contratto di Fabio Cannavaro - scrive il club sul social Weibo - Ringraziamo profondamente Fabio Cannavaro per il suo im ...