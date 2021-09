Che fine ha fatto il Comune di Bugliano?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 settembre 2021) Ildinon esiste sulle mappe di Google, eppure esiste on line ed è conosciutissimo in tutta Italia. Ed esisteva anche sui social attraverso suoi seguitissimi account su Facebook e Twitter con continui post condivisi ovunque. Ma poi qualche mese faè sparito dai social, tanto da far pensare subito a una “censura” della satira. Ma la verità era più sottile ed è venuta fuori qualche settimana fa. Mentre ancora sui social ci si interrogava sulla realedi questa importante “pubblica amministrazione della satira”, infatti, un post ufficiale dal titolo emblematico è apparso sul sito web “istituzionale” del: I social network fanno schifo. Si tratta di un vero e proprio pamphlet indirizzato contro la vita sui social, all’interno della quale nulla avviene “a caso”, ma tutto ...