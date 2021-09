Adani | “Napoli da Scudetto | il gap è sottilissimo quest’anno”

Advertising

MundoNapoli : Lele Adani: “Il Napoli può provare a vincere il tricolore” - Cagliari_1920 : Adani discolpa il Cagliari: «Questo è il Napoli più forte mai visto» #cagliaricalcio - CagliariNews24 : Adani discolpa il Cagliari: «Questo è il Napoli più forte mai visto» - Daniele91Nap : Questo #Napoli meritava le telecronache di Trevisani e Adani, il 4k e tanto altro ancora piuttosto del mortorio di… - Milannews24_com : Lotta Scudetto, Adani: «Napoli candidata principale, ma la Juve…» -

Ultime Notizie dalla rete : Adani Napoli

AreaNapoli.it

- Leleè intervenuto alla Bobo Tv per parlare del: "Spalletti non fa prigionieri, vedi Rrahmani e Manolas, pure se uno è più forte gioca quello più applicato. Osimhen sta crescendo ...Ecco le sue parole alla Bobo TV Nel corso della Bobo TV, in diretta su Twitch, Danieleha ... La Juventus rimane instabile, c'è ancora molta differenza con, Inter, Milan, ...L'ex calciatore ed opinionista è convinto delle potenzialità dei partenopei Lele Adani è intervenuto alla Bobo Tv, trasmissione in onda sul canale Twitch ...Daniele Adani promuove il Napoli di Luciano Spalletti: 'Osimhen sta crescendo velocemente, si vede la mano del tecnico'.