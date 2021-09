Roma | «Indossa la mascherina» | ma lui aggredisce l’autista Bus fermo quasi un’ora

(Di lunedì 27 settembre 2021) I mesi passano, ma le scene sugli autobus sono sempre le stesse. Pendolari senzache quando vengono invitati are quel dispositivo di protezione, che di fatti serve a tutti per proteggerci dal virus, pensano bene di aggredire e minacciare gli autisti, quelli che invece stanno cercando solo di fare il proprio lavoro. L’ultima aggressione, in ordine di tempo, è avvenuta domenica mattina a bordo di un autobus della linea 213, che in quel momento stava transitando in zona Centocelle, in via delle Robinie. “Devire la”: ennesima aggressione sul bus a“Devire la”, un banale “monito” che non dovrebbe nemmeno esserci. Eppure c’è chi ancora ha bisogno di sentirselo dire per capire che in alcuni luoghi quella ...

