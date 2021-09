Roma, Ibanez : «Entrati con l'atteggiamento sbagliato» (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la sconfitta contro la Lazio nel derby, il difensore della Roma Roger Ibanez ha parlato ai microfoni di DAZN: Il brasiliano si è reso protagonista del match con il gol del momentaneo 2-1 con cui ha accorciato lo svantaggio dei giallorossi, una bel colpo di testa che ha colto di sorpresa un ben preparato Reina. Cosa è andato storto? «Siamo Entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato. Dopo 30 minuti abbiamo cambiato e abbiamo controllato la partita. Peccato per i tifosi, ci rifaremo la prossima». Sul gol? «Il gol per me significa tanto però mi spiace per la sconfitta. Se avessimo vinto sarebbe stato più bello». Cosa vi ha detto Mourinho a fine gara? «Cosa ci ha detto resta tra di noi. L’atteggiamento che abbiamo dimostrato nel corso della partita è quello giusto e dobbiamo ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la sconfitta contro la Lazio nel derby, il difensore dellaRogerha parlato ai microfoni di DAZN: Il brasiliano si è reso protagonista del match con il gol del momentaneo 2-1 con cui ha accorciato lo svantaggio dei giallorossi, una bel colpo di testa che ha colto di sorpresa un ben preparato Reina. Cosa è andato storto? «Siamoin campo con l’. Dopo 30 minuti abbiamo cambiato e abbiamo controllato la partita. Peccato per i tifosi, ci rifaremo la prossima». Sul gol? «Il gol per me significa tanto però mi spiace per la sconfitta. Se avessimo vinto sarebbe stato più bello». Cosa vi ha detto Mourinho a fine gara? «Cosa ci ha detto resta tra di noi. L’che abbiamo dimostrato nel corso della partita è quello giusto e dobbiamo ...

