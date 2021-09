Roma | bilancio del Comune in perdita

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il 3 e il 4 ottobre si avvicinano, il voto è ai nastri di partenza. E nell’ultima settimana di campagna elettorale i candidati sindaco disi giocano le ultime carte: Michetti fa il giro delle periferie con Salvini e Meloni, Gualtieri insiste su servizi e ambiente, Calenda si fa tatuare sul polso ‘SPQR’, Raggi rivendica invece quanto di buono fatto negli ultimi 5 anni, compreso ildel Campidoglio. In una dichiarazione di agosto aveva applaudito ai conti in ordine del. Ma i dati delle delibere comunali smentirebbero la sindaca uscente. A rivelarlo è il quotidianono Il Tempo, che ha reso noti gli ultimi bilanci del Campidoglio, che evidenziano un buco da 122 milioni di euro. Un fardello pesante da ereditare per il prossimo sindaco di, Raggi compresa. I problemi veri sono ...