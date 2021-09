Rc auto, prezzi ancora in calo: al Centro-Sud tariffe giù fino al 9,3% (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel secondo trimestre 2021 il prezzo medio effettivo dell’rc auto e’ di 360 euro; il 50% degli assicurati paga meno di 324 euro; solo il 10% paga meno di 193 euro. Il prezzo medio e’ in diminuzione del 5,9% (23 euro) su base annua, in linea con la flessione rilevata nel secondo trimestre del 2020 (-5,4%) e in forte accelerazione rispetto allo stesso trimestre del 2019 (-1,5%). Lo rileva l’Ivass attraverso l’analisi periodica dell’andamento dei prezzi effettivi per la garanzia rc auto. L’Istituto evidenzia, inoltre, che prosegue il trend decrescente del premio che in alcune province del Centro-Sud e’ particolarmente significativo: Crotone (-9,3%), Roma (-8,4%), Palermo (-8,3%), Vibo Valentia (-8,2%), Catania e Prato (-8,1%). Continuano a ridursi anche le differenze territoriali: il differenziale di premio tra Napoli e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel secondo trimestre 2021 il prezzo medio effettivo dell’rce’ di 360 euro; il 50% degli assicurati paga meno di 324 euro; solo il 10% paga meno di 193 euro. Il prezzo medio e’ in diminuzione del 5,9% (23 euro) su base annua, in linea con la flessione rilevata nel secondo trimestre del 2020 (-5,4%) e in forte accelerazione rispetto allo stesso trimestre del 2019 (-1,5%). Lo rileva l’Ivass attraverso l’analisi periodica dell’andamento deieffettivi per la garanzia rc. L’Istituto evidenzia, inoltre, che prosegue il trend decrescente del premio che in alcune province del-Sud e’ particolarmente significativo: Crotone (-9,3%), Roma (-8,4%), Palermo (-8,3%), Vibo Valentia (-8,2%), Catania e Prato (-8,1%). Continuano a ridursi anche le differenze territoriali: il differenziale di premio tra Napoli e ...

