Pregliasco: 'Temo una nuova ondata di contagi a ottobre e allo stadio si deve indossare la mascherina' (Di lunedì 27 settembre 2021) La vaccinazione di massa contribuirà senz'altro ad evitare una tempesta di nuovi contagi, ma certamente l'avvio dell'autunno deve far mantenere alta l'attenzione, perché i nuovi casi aumenteranno. "Se ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) La vaccinazione di massa contribuirà senz'altro ad evitare una tempesta di nuovi, ma certamente l'avvio dell'autunnofar mantenere alta l'attenzione, perché i nuovi casi aumenteranno. "Se ...

Agenzia_Ansa : 'Temo altri colpi di coda del virus Sars-CoV-2, prepariamoci a come organizzare e gestire uno scenario in cui aumen… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 1.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - globalistIT : Prudenza e vaccini e stavolta non saremo travolti dal virus #vaccini #terzadose #sanitari - augusto_amato : Covid: 1.772 positivi, 45 le vittime. Tasso di positività all'1,4% . Oltre 42 milioni di vaccinazioni - Sanità -… - La_Shadhe : RT @Agenzia_Ansa: 'Temo altri colpi di coda del virus Sars-CoV-2, prepariamoci a come organizzare e gestire uno scenario in cui aumentano i… -