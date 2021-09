Pechino Express 2022: svelato il cast ufficiale (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo aver detto addio a Rai2, riparte finalmente Pechino Express con una nuova edizione che debutterà su Sky Italia. Rivelato il cast ufficiale al completo Per la gioia di tutti gli appassionati e fan, ritorna finalmente Pechino Express che, questa volta, debuttera direttamente sul palinsesto Sky Italia. Infatti, il celebre programma condotto da Costantino Della Gherardesca abbandonerà la storica Rai2, la quale ha ospitato ben otto stagioni, per approdare nel mondo delle pay tv. Grande attesa vi è quindi per questa nuova edizione del tutto sperimentale, prodotta da Banijay Italia, che debutterà prima su Sky e sarà disponibile in streaming su NOW TV nel 2022. Dopo mesi e mesi di indecisione legata a destino della trasmissione e la volontà di modificare il titolo ... Leggi su zon (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo aver detto addio a Rai2, riparte finalmentecon una nuova edizione che debutterà su Sky Italia. Rivelato ilal completo Per la gioia di tutti gli appassionati e fan, ritorna finalmenteche, questa volta, debuttera direttamente sul palinsesto Sky Italia. Infatti, il celebre programma condotto da Costantino Della Gherardesca abbandonerà la storica Rai2, la quale ha ospitato ben otto stagioni, per approdare nel mondo delle pay tv. Grande attesa vi è quindi per questa nuova edizione del tutto sperimentale, prodotta da Banijay Italia, che debutterà prima su Sky e sarà disponibile in streaming su NOW TV nel. Dopo mesi e mesi di indecisione legata a destino della trasmissione e la volontà di modificare il titolo ...

