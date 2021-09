Nuovo ospedale a Case Bruciate, la Regione accelera. Tre step per la riorganizzazione (Di lunedì 27 settembre 2021) PESARO - Sono tre operazioni distinte ma intrinsecamente connesse, che rappresentano altrettanti step introduttivi di una riforma sanitaria in nuce. Una riorganizzazione che, secondo i propositi ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 27 settembre 2021) PESARO - Sono tre operazioni distinte ma intrinsecamente connesse, che rappresentano altrettantiintroduttivi di una riforma sanitaria in nuce. Unache, secondo i propositi ...

Advertising

folucar : RT @umanesimo: Chi parla con la mascherina sotto il mento è Antonio Mureddu un no vax ????. Convince un anziano ???? che non può respirare a la… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? Uomo Zoccoli Spiaggia Giardinaggio Gomma Ospedale Esterno Pantofole Estate Sandali Nero Blu Giallo… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? Uomo Zoccoli Spiaggia Giardinaggio Gomma Ospedale Esterno Pantofole Estate Sandali Nero Blu Giallo… - OfferteSconti21 : ?? OFFERTA LAMPO ? Uomo Zoccoli Spiaggia Giardinaggio Gomma Ospedale Esterno Pantofole Estate Sandali Nero Blu Gial… - Rosyfree74 : RT @umanesimo: Chi parla con la mascherina sotto il mento è Antonio Mureddu un no vax ????. Convince un anziano ???? che non può respirare a la… -