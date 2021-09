Lutto nel giornalismo: addio a Marida Lombardo Pijola, una vita in prima linea per i più deboli (video) (Di lunedì 27 settembre 2021) Il giornalismo dice addio a Marida Lombardo Pijola, giornalista, volto tv e scrittrice di successo, morta ieri a 65 anni dopo una lunga malattia.Arrivata al Messaggero, negli anni ’80, dopo le prime esperienze in tv, nella sua Bari, e poi al Quotidiano di Puglia, Marida Lombardo Pijola aveva lavorato per quasi trent’anni al Messaggero e, ultimamente, al Corriere edizione Roma. Era ospite nei talk show tv come acuta osservatrice della realtà giovanile e dei problemi delle donne vittime di violenza. I suoi editoriali per il Corriere della Sera raccontavano questo come le sue opinioni sull’Huffington Post.Marida Lombardo Pijola era stata inviata del “Messaggero”Lombardo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Ildice, giornalista, volto tv e scrittrice di successo, morta ieri a 65 anni dopo una lunga malattia.Arrivata al Messaggero, negli anni ’80, dopo le prime esperienze in tv, nella sua Bari, e poi al Quotidiano di Puglia,aveva lavorato per quasi trent’anni al Messaggero e, ultimamente, al Corriere edizione Roma. Era ospite nei talk show tv come acuta osservatrice della realtà giovanile e dei problemi delle donne vittime di violenza. I suoi editoriali per il Corriere della Sera raccontavano questo come le sue opinioni sull’Huffington Post.era stata inviata del “Messaggero”...

