L’Spd vince le elezioni. Ma Merkel resterà cancelliera ancora un po’ (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Spd ha vinto le elezioni tedesche di ieri. Sono state le prime dopo 16 anni senza Angela Merkel candidata cancelliere della Cdu/Csu, che ha fatto registrare il suo peggior risultato di sempre con il 24,1% dei voti. La formazione di Olaf Scholz, invece, ha raggiunto il 25,7%. Terzi i Verdi di Annalena Baerbock al 14.8%. Quarti i liberali dell’Fdp all’11,5%. Segue la destra sovranista dell’Afd con il 10,3%. Non supera di poco la soglia dello sbarramento la sinistra della Linke, con il 4,9%. “La gente vuole un cambiamento nel governo e che il prossimo cancelliere di questo Paese sia Olaf Scholz”, ha detto ieri sera Olaf Scholz, oggi ministro delle Finanze e vicecancelliere nel governo di Große Koalition. Per lui, che in campagna elettorale ha promesso di essere la nuova cancelliera (sfruttando le difficoltà del delfino ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021)ha vinto letedesche di ieri. Sono state le prime dopo 16 anni senza Angelacandidata cancelliere della Cdu/Csu, che ha fatto registrare il suo peggior risultato di sempre con il 24,1% dei voti. La formazione di Olaf Scholz, invece, ha raggiunto il 25,7%. Terzi i Verdi di Annalena Baerbock al 14.8%. Quarti i liberali dell’Fdp all’11,5%. Segue la destra sovranista dell’Afd con il 10,3%. Non supera di poco la soglia dello sbarramento la sinistra della Linke, con il 4,9%. “La gente vuole un cambiamento nel governo e che il prossimo cancelliere di questo Paese sia Olaf Scholz”, ha detto ieri sera Olaf Scholz, oggi ministro delle Finanze e vicecancelliere nel governo di Große Koalition. Per lui, che in campagna elettorale ha promesso di essere la nuova(sfruttando le difficoltà del delfino ...

