Incentivi auto - Via libera all'usato: piattaforma disponibile dal 28 settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) La lunga attesa sta per finire: sarà disponibile dalle ore 10 di martedì 28 settembre la piattaforma attraverso la quale i concessionari potranno prenotare gli Incentivi per l'acquisto di auto usate Euro 6. A renderlo noto è un comunicato del ministero dello Sviluppo economico, che rende così finalmente accessibili i 40 milioni di euro stanziati a questo scopo: le prenotazioni avverranno attraverso il consueto sito internet ecobonus.mise.gov.it Le regole. Per accedere al contributo bisogna scegliere un usato di classe ambientale non inferiore a Euro 6, con un prezzo "risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25 mila euro" e con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 160 g/km. L'incentivo è concesso solo a fronte della rottamazione di un veicolo della stessa categoria di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 settembre 2021) La lunga attesa sta per finire: saràdalle ore 10 di martedì 28laattraverso la quale i concessionari potranno prenotare gliper l'acquisto diusate Euro 6. A renderlo noto è un comunicato del ministero dello Sviluppo economico, che rende così finalmente accessibili i 40 milioni di euro stanziati a questo scopo: le prenotazioni avverranno attraverso il consueto sito internet ecobonus.mise.gov.it Le regole. Per accedere al contributo bisogna scegliere undi classe ambientale non inferiore a Euro 6, con un prezzo "risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25 mila euro" e con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 160 g/km. L'incentivo è concesso solo a fronte della rottamazione di un veicolo della stessa categoria di ...

