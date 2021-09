In carcere per l’omicidio di moglie e figlio di 5 anni, la scoperta choc nella cella di Alexandro (Di lunedì 27 settembre 2021) Duplice omicidio di Teodora Casasanta e del figlio Ludovico, di soli 5 anni. Era la notte del 29 gennaio quando madre e figlio sono stati uccisi per mano di Alexandro Riccio, 39 anni, poi interrogato e arrestato. Un vero e proprio massacro, quello di Riccio, organizzato a tavolino per strappare via per sempre la vita di una donna che aveva deciso di non rompere il vincolo del matrimonio. Oggi, a distanza di mesi, la scoperta in carcere. “Vi porto via con me”, queste le parole scritte per mano di Alexandro sul biglietto ritrovato dagli inquirenti nel luogo del delitto. nella fine del matrimonio, l’immagine del suo fallimento: questo ha portato l’uomo a compiere il gesto. Sono state 15 le coltellate inferte sulla schiena della donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Duplice omicidio di Teodora Casasanta e delLudovico, di soli 5. Era la notte del 29 gennaio quando madre esono stati uccisi per mano diRiccio, 39, poi interrogato e arrestato. Un vero e proprio massacro, quello di Riccio, organizzato a tavolino per strappare via per sempre la vita di una donna che aveva deciso di non rompere il vincolo del matrimonio. Oggi, a distanza di mesi, lain. “Vi porto via con me”, queste le parole scritte per mano disul biglietto ritrovato dagli inquirenti nel luogo del delitto.fine del matrimonio, l’immagine del suo fallimento: questo ha portato l’uomo a compiere il gesto. Sono state 15 le coltellate inferte sulla schiena della donna ...

Advertising

repubblica : Lecce, in carcere per aver rubato una bicicletta viene assolto dopo 15 mesi: 'E' tetraplegico. Furto impossibile' [… - matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, dopo incredibile e grave episodio nel carcere di Frosinon… - Tg3web : Nuova iniziativa dell'università di Bologna per Patrick Zaki, ancora rinchiuso in un carcere egiziano. Attori di ci… - AndreaMarano11 : RT @saveriolakadima: 2073 giorni per Giulio. Una lettera, una lettera negata ad una madre il cui figlio ha espresso la lucida volontà di uc… - bnegri1 : RT @saveriolakadima: 2073 giorni per Giulio. Una lettera, una lettera negata ad una madre il cui figlio ha espresso la lucida volontà di uc… -